وفاة الفنان المصري سيد عثمان

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم الثلاثاء الفنان المصري سيد عثمان، وفق ما أعلنه الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب الفنان منير مكرم، عبر حسابه بـ«فيسبوك» قائلًا: الدوام لله، الفنان سيد عثمان.

ولم يذكر منير مكرم، أي تفاصيل تتعلق بسبب الوفاة أو موعد الجنازة ومكان ووقت تشييع الجثمان.

قدم الفنان سيد عثمان، ما يقرب من 80 عملا فنيا، منها «العصيان، خاتم سليمان، طيري يا طيارة، اغتيال شمس، العمدة هانم، محمود المصري، أسمهان»، وبرع في تقديم أدوار رجل الأعمال والشخص الفاسد.