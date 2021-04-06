إصابة الممثلة الهندية كاترينا كيف بفيروس كورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت الممثلة الهندية كاترينا كيف /37 عاما/ اليوم الثلاثاء إصابتها بفيروس كورونا.

وذكرت شبكة " ان دي تي في " أن كاترينا كشفت نبأ إصابتها بالفيروس عبر صفحتها على موقع انستغرام لمشاركة الصور.

وكتبت كاترينا " لقد ثبتت إصابتي بفيروس كورونا. وقمت على الفور بعزل نفسي، وسوف أخضع للعزل في منزلي".

وأضافت" أتبع جميع بروتوكلات السلامة وفقا لنصيحة أطبائي".

وطالبت كاترينا كل مع تعامل معها في الفترة الأخيرة بالخضوع لاختبار فيروس كورونا.

وكان الممثل فيكي كوشال، الذي يتردد أنه تربطه علاقة عاطفية بكاترينا، قد أعلن أمس الاثنين إصابته بفيروس كورونا.

تشهد الهند زيادة كبيرة في حالات الاصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت أمس أكثر من 100 ألف حالة إصابة يومية بفيروس كورونا، فيما تعد أعلى حصيلة إصابات منذ بداية جائحة كورونا.

كما أصاب فيروس كورونا عدد من نجوم بوليوود، حيث أصيب بالفيروس الممثل رانبير كابور والممثلة عليا بهات، كما أصيب مؤخرا الممثلان عامر خان وأكشاي كومار، الذي نٌقل للمستشفى منذ بضعة أيام.