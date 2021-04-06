أحلام والجسمي في قائمة نجوم «فوربس الشرق الأوسط»

المصدر: دبي – البيان

كشفت «فوربس» الشرق الأوسط عن قائمة مشاهير نجوم الموسيقى العرب، التي تضم 50 مطرباً وفرقة موسيقية نشطة، يعدون الأكثر استماعاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على منصات البث ووسائل التواصل الاجتماعي لعام 2020.

وضمت القائمة اثنين من الفنانين الإماراتيين هما الفنانة أحلام، والفنان حسين الجسمي، فيما كان النجم المصري المخضرم عمرو دياب الأكثر شهرة واستماعاً في المنطقة خلال العام الماضي على أنغامي و(Deezer) و(Spotify).

أما المطربة اللبنانية نانسي عجرم، فهي الأكثر متابعة في مواقع التواصل الاجتماعي، بواقع 71 مليون متابع في منصات فيسبوك وتويتر وإنستغرام بنهاية عام 2020. فيما أصبح المطرب المغربي سعد لمجرد هو الأكثر متابعة في يوتيوب، بعدد مشتركين في قناته تجاوز 12.4 مليون مشترك.

وفي المجمل، ينحدر الفنانون في القائمة من 11 جنسية، وتتصدر مصر بواقع 20 فناناً، يليها لبنان بواقع 12 فناناً. و3 جزائريين، و3 مغربيين، وفنانين لكل من العراق والسعودية والأردن وفلسطين وتونس.

وقد شهد العام الماضي خصوصاً ارتفاعاً مُطرداً في الاستماع إلى الموسيقى عبر الإنترنت. كما أدى هذا التحول إلى ازدهار عائدات منصات البث المباشر، فبلغت القيمة السوقية لشركة (Spotify) الرائدة عالمياً أكثر من 54 مليار دولار في 2020. وفي الشرق الأوسط، تصدرت أنغامي عناوين الأخبار في مارس من العام الجاري، بعد أن أعلنت اندماجها مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، لتصبح بذلك أول شركة تقنية إقليمية تدرج أسهمها في بورصة ناسداك الأمريكية، بقيمة 220 مليون دولار.

بينما تمكن تطبيق بث الموسيقى (Deezer)، ومقره باريس، من جذب المستثمرين المحليين، بما في ذلك رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، الذي ساعد في دفع القيمة السوقية للشركة العالمية إلى ما يزيد على مليار دولار.

ولإعداد هذه القائمة، حللت فوربس الشرق الأوسط البيانات التفصيلية لمنصتي أنغامي و(Deezer). كما تابعت نسب الاستماع لأداء أكثر من 50 مطرباً نشطاً على المنصتين، بين 1 يناير و31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى عدد المشاهدات والمشتركين في يوتيوب، وعدد متابعي وسائل التواصل الاجتماعي.