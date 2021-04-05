طلاق ابنة شريف منير من الفنان محمود حجازي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الإعلامية وخبيرة التجميل أسما، ابنة الفنان المصري الكبير شريف منير، طلاقها من الممثل محمود حجازي.

وناشدت أسما، اليوم، جمهورها ومحبيها احترام خصوصيتها وعدم المبالغة في الأمر بإثارة الشائعات.

وقالت، عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك": "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة، محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

وتمنت الخير لها ولطليقها حجازي، موضحةً: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده، مفيش أي تفاصيل تانية، إحنا كان في بنا عشرة وعيش وملح، وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا".

يُذكر أن أسما شريف شاركت مع والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" الذي حقق نجاحاً كبيراً، كما قدَّمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مبادرات عديدة لدعم المرأة بالنصائح والمشاركات.