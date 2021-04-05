وفاة والدة الفنانة فريدة سيف النصر بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت والدة الفنانة المصرية فريدة سيف النصر بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الدستور".

وكانت فريدة قالت، في وقت سابق، عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك"، "لا حول ولا قوة إلا بالله.. أمي العناية المركزة اتعملت لها في البيت لصعوبة نقلها وصعوبة الحركة.. يا رب بلغنا رمضان زايدين غير منقوصين".

وذكر موقع صحيفة "اليوم السابع" أن فريدة سيف النصر قامت بعزل نفسها عن والدتها وشقيقها بعد إصابتهما بالوباء، بينما نُقل شقيقها إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.