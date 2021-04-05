تطورات الحالة الصحية للفنان هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة المصرية، هنادي مهنا، الحالة الصحية لوالدها الموسيقار، هاني مهنا، بعد إصابته بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت هنادي، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "دعواتكم لأبي ولأمي وحماتي ولكل مريض بالشفاء العاجل شفاء لا يغادر سقمًا، إن الدعاء يغير الأقدار، كثفوا الدعاء أرجوكم".

وسبق أن نفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، صحة ما تردد عن بشأن تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا، عقب إصابته بفيروس كوروناـ مؤكدة أنه يتلقى العلاج في منزله وحالته مستقرة، ولا يوجد ما يستدعي نقله إلى المستشفى.

وأصدرت نادية عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في مصر توضيحا شاملا عبر حسابها بموقع الفيسبوك قالت فيه: أصدقائي وأحبائي نظراً للأخبار المغلوطة في بعض المواقع عن حالة الموسيقار الغالي الأستاذ هاني مهني، أحب أطمنكم هو بالفعل أصيب بكورونا ولكنه يعالج في المنزل، وليس في المستشفى كما أشيع ولم يذهب للمستشفى الا عندما ذهب لعمل الأشعة والتحاليل فقط ثم ذهب للمنزل”.

وتابعت: حالته الحمد لله مستقرة جداً وفى تحسن وليس كما أشيع، ولأن الدعاء يرد القدر أرجوكم ادعوا له أن يتم شفاؤه على خير.

وكان هاني مهنا قد أعلن عن اشتباه إصابته بفيروس كورونا، آواخر مارس الماضي، وذلك بعد إصابة زوجته وابنته الفنانة هنادي مهنا وزوجها الفنان أحمد خالد صالح.