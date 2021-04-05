وفاة الفنان المصري حازم الحمامصي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم الإثنين، الفنان المصري حازم الحمامصي، بحسب ما أعلنه الفنان منير مكرم عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وقالت هبة الحمامصي، شقيقة الفنان الراحل، في حسابها على فيسبوك: "مكان صلاة الجنازة في جامع عمرو ابن العاص بمصر القديمة".

وشارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال الدرامية بينها مسلسل "وأنت عامل ايه"، الذي عرض عام 1997، مع الفنان محمد هنيدي، والراحل علاء ولي الدين، هالة فاخر، صلاح عبدالله، وإخراج شريف مندور.

واخر أعمال الراحل هو الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم "، بطولة عبلة كامل، رياض الخولي، وراندا البحيري، وأميرة هاني، وكريم كوجاك، وماجد الشريف، وأحمد بدير، ورانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال.