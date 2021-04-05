فنان مصري يتمنى "إعدام" مسلسله مع فيفي عبده ويعتذر لزوجته السابقة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الفنان المصري، كمال أبو رية ندمه على تقديمه المسلسل التلفزيوني "طائر الحب"، الذي شاركته بطولته الفنانة فيفي عبده.

وأكد في لقائه مع برنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "الحياة" المصرية أنه لو بيده لكان أصدر حكما بالإعدام على هذا المسلسل.

وعن سبب تبرؤه من المسلسل قال: "أنا وفيفى عبده ظُلمنا في هذا المسلسل، لكنه مسلسل حلو، قد يكون أننا لم نكون ملائمين للدور بسبب العمر".

وأضاف كمال أبو رية أنه غير غاضب على الإطلاق بسبب انتشار "كوميكسات" على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشهده في مسلسل "طائر الحب" وهو يرتدي "شورت" أحمر اللون، لافتا إلى أن "أي عمل فني معرض للنقد والسخرية".

كما قدم أبو رية اعتذاراً لطليقته الفنانة المصرية ماجدة زكي وأم أبنائه الثلاث وذلك بعد مرور 8 سنوات على انفصالهما، قائلاً إنه يحترم طليقته ماجدة زكي كثيراً، كونها امرأة مكافحة وقوية ربت أبناءه بطريقة جيدة، مقدماً لها التحية على ما بذلت من جهد في سبيل القيام بواجباتها.

وفي رسالة اعتذار كمال أبو رية لطليقته، قال إنه أخطأ في كثير من فترات حياته خلال الزواج الذي استمر 20 عاماً، ويتمنى أن تسامحه وأولاده أيضاً، لأنه يحبهم جداً. وتابع كمال أبو رية أنه ليس لديه سوى العائلة، وأنها الأحلى في حياته، معقباً: "هي كتر خيرها خلفتلي 3 أولاد، والحمد لله كلهم على خلق ومحترمين ومتعلمين كويس".

وعرض مسلسل "طائر الحب" في عام 2005، وهو من تأليف أحمد عبد القوي الغلبان، وإخراج مصطفى الشال، ويشارك في بطولته عزت أبو عوف وأحمد راتب ومنة فضالي.