فنان أردني بعد إلغاء ياسمين صبري حظره: صورها في كل مكان عندي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب الفنان الأردني عمر زوربا عن سعادته بإلغاء النجمة المصرية ياسمين صبري حظره على حسابها بموقع "إنستغرام".

جاء ذلك في حديث أدلى به لبرنامج "إي تي بالعربي" خلال تصوير المسلسل الكوميدي الأردني "ياسمين وصبري" الذي تشاركه البطولة فيه نادية الزعبي وإخراج رأفت الطباخي.

وقال زوربا إنه مولع بياسمين صبري و"مبلي بها"، مضيفا أن هذا كان سبب تسمية المسلسل بهذا الاسم.

وأضاف زوربا إنه يعلق صور ياسمين صبري في كل مكان بمنزله ويتابع صفحتها على إنستغرام "لحظة بلحظة" لمشاهدة صورها ومتابعة ما تنشره عبر حسابها.

من جانبها، قالت الفنانة الأردنية نادية الزعبي: "عمر مبلي بياسمين صبري"، وأوضحت أن الفنانة المصرية حظرته قبل ذلك لتعليقاته "المزعجة".

إلا أن "إي تي بالعربي" أكد أن الفنان الأردني تفاجأ مؤخرا بإزالة "البلوك"، وهو ما علق عليه عمر زوربا بقوله: "أكذب عيني، وانا قاعد بيتهيألي إنها دخلت على إسمي وشالت البلوك".

وفيما يتعلق بمسلسل "ياسمين وصبري" الذي سيعرض في رمضان على شاشة قناة عمان "تي في"، فيلعب عمر زوربا فيه دور "صبري" وهو شاب مولع بالنساء، بينما تظهر نادية الزعبي بدور ياسمين والتي سيكون لها دورين في هذا العمل وحسب وصفها فان هذا يعد تحديا كبيرا لها ولكنها عملت على اتقانه.