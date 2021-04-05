مصر .. تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت مصادر أمنية مصرية تفاصيل القبض على المطرب حسن شاكوش بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لاستجوابه فيما هو منسوب إليه من اتهامات بمخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مصدر أمني، إن "شاكوش" تم ضبطه برفقة 2 من المطربين الشعبيين بعد تجمع المئات من المواطنين أمام كافيه يمتلكه أحد أقربائه بشارع أنور المفتي المتفرع من شارع عباس العقاد بمنطقة مدينة نصر، وفقا لصحيفة الدستور.

وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن ضبطت "شيش" بالكافيه وأغلقت المكان بعد ساعات من افتتاحه وإحداث حالة من الزحام وتكدس بالطريق العام وعدم وجود تصريح.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة معلومات مفادها افتتاح كافيه بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ويمتلكه مطرب شعبي شهير وأقام حفل افتتاح كبيرا ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وحضور عدد كبير من الفنانين وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافيه والتحفظ على" الشيش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.