مصر .. تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش
كشفت مصادر أمنية مصرية تفاصيل القبض على المطرب حسن شاكوش بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لاستجوابه فيما هو منسوب إليه من اتهامات بمخالفة قرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وقال مصدر أمني، إن "شاكوش" تم ضبطه برفقة 2 من المطربين الشعبيين بعد تجمع المئات من المواطنين أمام كافيه يمتلكه أحد أقربائه بشارع أنور المفتي المتفرع من شارع عباس العقاد بمنطقة مدينة نصر، وفقا لصحيفة الدستور.
وأضاف المصدر أن أجهزة الأمن ضبطت "شيش" بالكافيه وأغلقت المكان بعد ساعات من افتتاحه وإحداث حالة من الزحام وتكدس بالطريق العام وعدم وجود تصريح.
وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة معلومات مفادها افتتاح كافيه بأحد الشوارع المتفرعة من شارع عباس العقاد بمدينة نصر ويمتلكه مطرب شعبي شهير وأقام حفل افتتاح كبيرا ومخالفة الإجراءات الاحترازية، وحضور عدد كبير من الفنانين وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم إغلاق الكافيه والتحفظ على" الشيش" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.