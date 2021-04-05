وفاة أيقونة الفن الشعبي المغربي الحاجة الحمداوية بعد صراع مع المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مواقع إخبارية مغربية عن وفاة المغنية الشعبية الحاجة الحمداوية مساء الأحد، بعد مضاعفات إصابتها بداء السرطان.

وتصدرت الحاجة الحمداوية عناوين الأخبار مؤخراً، بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بالمرض الخبيث، مما اضطرها لدخول المستشفى، حيث توفيت عن عمر يناهز الـ91 عاماً.

والحمداوية عاصرت المجد الذهبي للأغنية المغربية في عقود الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، وذلك قبل أن تعلن عن اعتزالها الغناء خلال الأشهر الماضية.

وتعتبر الراحلة، من أقدم الفنانات المغربيات في مجال فن العيطة،إذ ارتبطت به منذ ظهورها في الساحة الفنية، في وقت كان المجتمع المغربي المحافظ، ينظر فيه إلى الفن بنوع من التحفظ والحذر.