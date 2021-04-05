شريف منير يصدم جمهوره بصورة من على سرير المرض

المصدر: البيان الإلكتروني

فاجأ الفنان المصري شريف منير جمهوره يوم أمس بصورة له وهو مستلق على سرير المرض بعد إجرائه عملية جراحية عاجلة بإحدى المستشفيات، مشيراً إلى ان وضعه الصحي مستقر.

ونشر الفنان المصري صورته عبر حسابه الرسمي في «إنستجرام» قائلاً: «عملية فتاء على الماشي كدة.. الحمدلله.. شكرا للدكتور أحمد شكري.. ألف شكر المستشفى الجوي، فعلا تحيا مصر».

ويذكر أن أحدث ظهور للفنان شريف منير كان في مسلسل «ونحب تاني ليه» من بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي وسوسن بدر وعلا رشدي وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفي فكري، وتدور أحداثه حول مشكلات الزواج والاسرة، وعرض رمضان الماضي وحقق نسبة نجاح كبيرة.