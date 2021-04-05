السبب الذي أدى إلى وقف تصوير مسلسل «الملك»

المصدر: البيان الإلكتروني

في خبر عاجل نشر مساء أمس الأحد عن وقف تصوير مسلسل «الملك»، أكد المهندس حسام صالح، المتحدث الرسمي باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقف التصوير وتشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في موسم رمضان القادم.

وتعرض المسلسل لحملة تدعو إلى وقف تصويره نجم عنها ردود فعل سريعة. ويبدو أن تلك الحملة التي تزامنت مع تنظيم مصر لحدث عالمي وهو موكب المومياوات الملكية، كان سببا في تسليط الضوء على المغالطات التاريخية التي حملها البرومو الرسمي للمسلسل.

وهو ما دفع الشركة المنتجة للعمل لإصدار بيان أكدت فيه وقف تصوير المسلسل، وتشكيل لجنة عاجلة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا. على أن يتم إبداء الرأي بموضوعية ومهنية، حتى وإن ترتب على الأمر عدم عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل، ذلك الأمر الذي يضع العمل في أزمة حقيقية.

ويذكر أن مسلسل «الملك» قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار خالد دياب وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وموسيقى خالد حماد، بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، ريم مصطفى وماجد المصري.