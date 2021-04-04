«أم الإمارات».. جديد عيضة المنهالي

المصدر: أبوظبي - البيان

أهدى الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، أغنيته الجديدة «أم الإمارات»، إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وذلك بمناسبة يوم عيد الأم.

والأغنية من كلمات الشاعر مبارك بالعود العامري، وألحان محمد الأحمد، حيث حملت القصيدة أبياتاً شعرية جميلة، لها معانٍ كبيرة في محبة الشعب الإماراتي لسموها، والذي قال في مقدمها:

لك الخير يا مهيوبتن خيرها ممدود

يا طهر الاماني كل لحظه تمجدها

طهارة تلاوة ليلتن فجرها مشهود

غشاها البياض وبيض الايام موعدها

يا جنة رجالٍ في المواقف تهد الطود

تهاب السباع الضاريه من تواجدها

نبرّج بضبح العاديات وحنين الذود

وسيوف المعزه والعزايم نجردها...

وعرضت الأغنية «أم الإمارات» على القناة الرسمية للفنان عيضة المنهالي، عبر فيديو ممنتج، تضمن كلمات الأغنية كاملة، كما تبثها جميع الإذاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.