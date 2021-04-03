طارق المنهالي يشارك مصر فرحتها بالموكب الذهبي عبر «حكاية حضارة»

المصدر: دبي - البيان

أهدى الفنان الإماراتي طارق المنهالي، أغنيته الجديدة بعنوان «حكاية حضارة»، إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة الاحتفالية المهيبة المقامة بميدان التحرير، لنقل 22 مومياء من المتحف المصري إلى متحف الحضارة بالفسطاط، وأطلق المنهالي أغنيته عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى قناته على «يوتيوب».

وأوضح الفنان طارق المنهالي، أنه حاول من خلال الأغنية، أن يسهم في تعريف العالم بآثار مصر، تزامناً مع موكب المومياوات المهيب، الذي تهادى من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، على نحو يتسق مع عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، ويسجل كحدث عالمي، يظهر عظمة ملوك مصر وتاريخها، في حدث يسهم في دعم السياحة المصرية الحبيبة، ما يعزز مكانة مصر المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وتسرد الأغنية حكاية المومياوات وتاريخها وأهميتها، وأبرز المحطات من دخول الشمس ومعركة «قادش»، وقد لاقى العمل استحساناً كبيراً بعد عرضه بساعات قليلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات وغناء الفنان طارق المنهالي، وألحان الفنان فادي الساري.

الجدير بالذكر، أن طارق المنهالي، فنان إماراتي، هو أول من تخرج من أكاديمية بيت العود العربي (أبوظبي)، من قسم الأصوات والبحوث بتقدير امتياز بمرتبة الشرف، في تخصص غناء الفنون الخليجية، تحت إشراف الموسيقار الدكتور نصير شمة، وقد أطلق عليه لقب (صوت الأصالة) حينها، لتعلق المنهالي بهذه اللون الأصيل وتمسكه به، إضافة إلى حصوله على الماجستير في الملكية الفكرية من الجامعة الأمريكية في الإمارات، وبكالوريوس القانون والنظم السياسية من نفس الجامعة.



رابط الأغنية:

https://www.youtube.com/watch?v=YDb1vrxxN5w