ملحن مصري يكذّب تصريحات للفنانة شيرين عبد الوهاب

المصدر: السيد رمضان

كذَّب الملحن المصري محمد رحيم التصريحات التي كانت قد أدلت بها الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تعاقدها على تسجيل تتر مسلسل "لحم غزال" الذي تؤدي دور البطولة فيه الفنانة غادة عبد الرازق خلال شهر رمضان.

وقال رحيم، اليوم، عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "الحمد لله رب العالمين، انتهينا اليوم من تسجيل تتر مسلسل لحم غزال للنجمة غادة عبد الرازق بصوت الفنانة شيرين".

وأضاف: "التفاصيل قريباً إن شاء الله، وده تاني عمل بيجمعنا إحنا الثلاثة بعد أغنية مشاعر، دعواتكم".

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد نفت الأنباء المتداولة بخصوص ذلك العمل الفني، قائلة عبر حسابها الشخصي في "تويتر": "بعد نزول أخبار وجود صوتي على تتر مسلسل في رمضان، أؤكد عدم وجود أي تعاقد بذلك حتى الآن. تصبحوا على خير".

يُذكر أن المطربة الشهيرة قدّمت، في وقت سابق، أغنية "مشاعر" في مسلسل "حكاية حياة" من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وهي من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت آنذاك نجاحاً كبيراً.