بعد إصابتها بكورونا.. الفنانة هند صبري تكشف نتيجة فحصها

المصدر: السيد رمضان

كشفت الفنانة هند صبري عن نتيجة فحصها الأخير لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بعد إصابتها خلال الشهر الماضي.

وقالت هند، اليوم، عبر حسابها الشخصي في "فيسبوك": "المسحة سلبية، ألف حمد وشكر يا رب، الله يشفي ويلطف بكل مريض ويصرف عنا الوباء"، مرفقةً صورة المسحة الأخيرة.

يُذكر أن هند صبري تشارك، إلى جانب النجوم: أحمد عز وماجدة زكي وهشام سليم ونضال الشافعي وآخرين، في مسلسل "هجمة مرتدة" خلال رمضان المقبل.

والعمل يشكّل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.