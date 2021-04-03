وفاة الفنان اللبناني القدير إدوارد الهاشم

المصدر: البيان الإلكتروني

غيب الموت الفنان اللبناني القدير إدوارد الهاشم عن عمر ناهز 88 عاماً بعد مضاعفات مرض السرطان الذي عانى منه في السنوات الماضية.

وأكدّ نقيب ممثلي الإذاعة والسينما والتلفزيون والمسرح في لبنان نعمة بدوي وفاة الهاشم، معتبراً أنّ لبنان والعالم العربي خسرا فنّاناً كبيراً من العمالقة والجيل الأول في ساحة التمثيل اللبنانية، بعد مسيرة حافلة بالأعمال المميزة.

ومن أهم أعمال الراحل: "المعلمة والأستاذ" و "اهربوا جاية القفورة" و "ليالي شهرزاد" و"كابتن بوب"، وآخرها في مسلسل "ثواني" في عام 2019 حيث حلّ ضيف شرف.