مهدي العيّاشي لـ«البيان»: راغب علامة عرّاب أغنيتي الأولى

المصدر: هاجر التليلي - تونس

«اضحك مع مين» هو الفيديو كليب الجديد لمهدي العيّاشي، نجم برنامج «ذا فويس» لسنة 2019 الذي تبثه شبكة MBC. أغنية كتب كلماتها جمال خوري، ولحّنها أحمد الزعيم، ومن توزيع جان ماري رياشي وتنتجها شركة بلاتينيوم ريكوردز التي اختارت دبي مقراً لها.

بعد أكثر من سنة من فوزه باللقب، انطلق مهدي العيّاشي أخيراً، في إنتاج خاص به. وأرجع النجم التونسي في تصريح لـ«البيان» هذا التأخير في إنتاج الفيديو كليب الأول له منذ تتويجه، إلى الظروف الصحية التي يمرّ بها العالم. فقد كان مقرراً أن يصوّر الفيديو كليب في دبي وتمّ تأجيل السفر، إلى أن تقرر تصويره أخيراً في تونس.

«اضحك مع مين» أغنية رومانسية بروح مصريّة، أكد لنا العيّاشي أنه كان للسوبر ستار راغب علامة دور في اختيارها، حتى إنّ مهدي يعتبر أن راغب علامة «عرّاب» أغنيته الأولى. فمهدي العيّاشي تبارى في برنامج «ذا فويس» ضمن فريق راغب علامة، وأحيا معه حفل عيد الحب في تونس سنة 2020. حدثنا مهدي عن مشاريعه المستقبلية التي تتضمن بداية أغنيتين بلهجة تونسية تليها أغنيات بلهجات عربية مختلفة منها اللبنانية والخليجية والمصرية.

صحيح أن إنتاج أوّل أغنية لمهدي العيّاشي تأخر نسبيّاً، لعلّ «اضحك مع مين» تكون فاتحة لإنتاجات متعددة تجعل نجمه يشعّ عربياً مثلما نجح محليّاً في تونس.