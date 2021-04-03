تغريدات النجوم.. عيون على دراما رمضان

المصدر: دبي ـ غسان خروب

فتح نجوم الفن عيونهم على دراما رمضان، حيث تشهد حساباتهم على «التواصل الاجتماعي» منافسة عالية، في الترويج للأعمال الدرامية التي يطلون عبرها طوال الشهر الكريم، البعض منهم بدأ بالترويج لأعماله عبر نشر «البوسترات» والكليبات الترويجية، فيما آخرون بدأوا بالكشف عن ملامح شخصياتهم في هذه الأعمال، في حين انشغل آخرون في الخلافات التي عادة ما تشهدها كواليس الدراما الرمضانية. «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بجملة من التغريدات، حيث كانت البداية مع الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، والذي نشر عبر حسابه على «انستغرام» مقطعاً مصوراً لمدرج خورفكان، معلقاً بالقول: «صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يبني تحفة معمارية بالقرب من قصره في خورفكان، وهذا يعني الكثير للمسرح والمسرحيين، وأنصح الجميع بزيارة المكان الذي يتمتع بجمالية عالية». في حين بدأ الفنان أحمد الجسمي، بالترويج لعمله الدرامي الجديد «اللي نحبهم»، حيث نشر عبر «انستغرام» بوستر العمل، مرفقاً إياه بتعليق قال فيه: «ترقبونا في رمضان مع الحكاية والكوميديا ونجوم اللي نحبهم»، وفي تعليق آخر، قال: «أبو يابر السماك في المسلسل المحلي الكوميدي اللي نحبهم». وفي الإطار ذاته، كان الفنان مرعي الحليان قد نشر مقطعاً مصوراً من كواليس مسلسل «اللي نحبهم» وهو من تأليفه وبطولته، معلقاً بالقول: «نهايات تصوير مسلسل»اللي نحبهم«.. كل عام وأنتم بخير».



نجوم الخليج



من جهة أخرى، تنافس نجوم الخليج في التأكيد على تواجدهم في الماراثون الرمضاني، عبر الترويج لأعمالهم الدرامية، على رأس هؤلاء وقفت الفنانة حياة الفهد، التي تعكف منذ فترة على الترويج لمسلسلها «مارغريت»، حيث نشرت أخيراً على انستغرام، صورة من العمل تجمعها مع الفنان حسن البلام، وعلقت عليها بالقول: «الأخلاق هي أساس الحياة وأساس النجاح لكل أمة.. مارغريت يجمعنا في رمضان مع هرم من أهرامات الفن الجميل.. الخلوق النجم حسن البلام»، في حين كانت الفنانة هيا عبد السلام، قد نشرت عبر انستغرام بوستر مسلسل «الناجية الوحيدة» الذي تولت فيه دفة الإخراج، فيما يلعب بطولته الفنانة هدى حسين، معلقة «الناجية الوحيدة في رمضان»، يذكر أن هيا عبد السلام تشارك في الماراثون الدرامي عبر مسلسل «نبض مؤقت» للمخرج سعود بو عبيد.



مقطع مصور



وعلى ذات النسق سار الفنان داوود حسين، والذي نشر مقطعاً مصوراً يعرض فيه بعض مشاهد مسلسل «بو طار»، معلقاً بالقول: «بو طار قريباً في رمضان.. الله يوفق الجميع ويوفقنا». وكذلك الأمر كان بالنسبة للفنانة السعودية مريم الغامدي، والتي كشفت أخيراً عن مشاركتها في رمضان عبر 3 أعمال، هي مسلسل «عود حي»، و«ذاكرة في مسج» و«الميراث»، وكانت الغامدي قد أكدت إنها انتهت أخيراً من تصوير مشاهدها في مسلسل «عود حي»، الذي يحمل بصمة إماراتية في التأليف، أما المعالجة فهي كويتية، كما نشر الفنان السعودي عبد المحسن النمر صورة تجمعه مع الفنانة جيسي عبدو والفنان جهاد الأندري، وذلك في كواليس مسلسل «راكان 8 ساعات»، معلقاً بالقول: «من»راكان 8 ساعات«.



مشهد مماثل



عربياً، لم يكن المشهد مغايراً، فقد اجتهد معظم نجوم الدراما العربية في الترويج لأعمالهم، وعلى رأسهم الفنان محمد رمضان، والذي نشر صورة له في كواليس مسلسل»موسى«، وأرفقها بتعليق قال فيه:»اللي تحسبه موسى يطلع فرعون.. باق 11 يوم يا بلد«، وكان رمضان قد نشر أيضاً مقطعاً مصوراً لمؤتمر صحافي عقده الفنان محيي إسماعيل، على هامش تكريمه في مهرجان الأقصر السينمائي، يتحدث فيه عن رمضان والذي وصفه بـ»موهبة غير مسبوقة في السينما المصرية«، الأمر الذي دعا رمضان إلى اعتبار حديث محيى إسماعيل بمثابة»شهادة«يعتز فيها كثيراً.



في المقابل، كشفت الفنانة منى زكي عن ملامح شخصيتها في مسلسل»لعبة نيوتن«، الذي لا تزال مشغولة في تصوير مشاهده، وأوضحت بأنها تلعب فيه شخصية تدعى»هنا«»، واصفة إياها بالشخصية المركبة التي تتعرض لضغوطات عديدة«، مشيرة إلى إنها تتوقع أن يتم الانتهاء من التصوير مع بداية الشهر الكريم، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.



مشاريع جديدة



أما الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، فنشرت صورة لها على»انستغرام«، مؤكدة تواجدها في دبي من أجل التعاقد على مشاريع جديدة، حيث قالت:» عندما تكون في دبي تعمل على مشاريع جديدة«، علماً بأن نادين تشارك في رمضان عبر بطولة مسلسل»عشرين عشرين«، برفقة الفنان السوري قصي خولي، وتلعب فيه شخصية ضابط شرطة تتولى التحقيق في إحدى القضايا.



في حين، نشر الفنان السوري عابد فهد على»انستغرام«فيديو مصور، يظهر كواليس مشاركته في تصوير مسلسل»السنونو«، الذي يشارك في بطولته الفنان ياسر العظمة، وعلق فهد بالقول:»من كواليس تصوير مسلسل السنونو.. رمضان«، وكان فهد قد نشر أيضاً صورة له بالأبيض والأسود، وعلق عليها بالقول:»العمل الفني يثقل كاهل الجميع، وإذا كانوا مرهفين من الطبيعي أن يصبحوا مرهقين«.



أمور خاصة



على صعيد آخر، عبر الفنان أحمد السعدني عن انزعاجه من بعض الأمور الخاصة بمسلسله الجديد»كله بالحب«، والمقرر عرضه في رمضان، حيث يلعب بطولته أيضاً الفنانة زينة، ووجه السعدني عبر حسابه على»الفيسبوك«انتقاداً لاذعاً، لصناع العمل، واصفاً بأن ما يحدث»مهزلة«، وكتب:»للأسف شركة الإنتاج لم تلتزم معي بالاتفاق الذي على أساسه وافقت على العمل، وهذه أول مرة أرى فيها تصميم دعاية عمل فني من «بوسترات» و«برومو» تقوم فيه زميله في العمل، طوال الوقت كنت أظن إنها من اختصاص شركة الإنتاج«، مضيفاً:»في كل الأحوال أنا اعتذر لأي شخص يحبني عن تواجدي في هذا العمل، لأن الحقيقة ما يحصل هو مهزلة«.



العلاقة بين الفنانة أنغام والمخرج محمد سامي، يبدو إنها على شفا أزمة حقيقية، وذلك بعد انتشار بيان منسوب للأخير، يعلن فيه استبعاده الفنانة أنغام عن غناء تتر مسلسله الجديد»نسل الأغراب«المقرر عرضه في رمضان، بدعوى إنها لم»تعجبه)، فيما أكدت إدارة أعمال أنغام، إنها هي التي بادرت إلى الاعتذار عن العمل لأسباب لم تفصح عنها، يذكر أن المسلسل من بطولة أحمد السقا وأمير كراره، ومي عمر، وفردوس عبد الحميد وغيرهم.