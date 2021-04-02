تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا بعد إصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مصدر مقرب من الموسيقار هاني مهنا، تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا، مؤكداً أن «مهنا» يعاني من صعوبة التنفس وارتفاع درجة الحرارة.

وطالب المصدر، جمهور هاني مهنا، بالدعاء له لاجتياز هذه الأزمة التي يتعرض لها حاليا.

وأشار المصدر، وفقا لصحيفة الوطن، إلى أنه رغم إصابة «مهنا» بكورونا، إلا أن زوجته وابنته هنادي، حرصتا على التواجد معه لمساعدته، بعد تعافيهما من الفيروس.

وثبتت إيجابية مسحة فيروس كورونا للفنان الكبير، بعد شعوره بدور برد شديد، توجه على إثره للمستشفى، لإجراء الفحوصات اللازمة.