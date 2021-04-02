الفنان المصري محمد إمام يتعرَّض لإصابات عنيفة

المصدر: السيد رمضان

أعلن الفنان المصري محمد إمام، نجل الفنان الكبير عادل إمام، عن تعرُّضه لإصابات عنيفة أثناء تصوير مسلسله الجديد "النمر".

وقال محمد، اليوم، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام": "بعد فترة تصوير مشاهد أكشن عنيفة، رجلي مشروخة، سنتي مكسورة، وتقريباً إيدي مجزوعة، ورمضان كمان 10 أيام".

وأضاف، معلِّقاً على صورة له من كواليس التصوير: "رايح دلوقتي أعمل مشهد أكشن جديد، صلوا على النبي".

يُذكر أن مسلسل "النمر"، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، من بطولة النجوم محمد إمام ومحمد رياض وهنا الزاهد ونرمين الفقي وخالد أنور، والعمل من إخراج شيرين عادل.