إصابة الفنانة المصرية أمل رزق بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أثبتت الفحوصات الطبية التي أجرتها الفنانة المصرية أمل رزق إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة المصرية أن الأعراض التي أصابتها ليست قوية، وأنها موجودة حاليا في المنزل، وتخضع للبروتوكول العلاجي.

يذكر أن الفنانة أمل رزق ولدت في 13 يناير 1969، أي تبلغ من العمر 52 عاما، والتحقت بمجال التمثيل بعدد من المسلسلات التلفزيونية، بدأت مسيرتها الفنية في مسلسل العائلة، وتزوجت من المنتج «إسماعيل كتكت» في فترة من الفترات وانفصلت عنه بعد ذلك.

أول أعمالها الفنية كان بالمشاركة في دور صغير في مسلسل «العائلة» مع الفنان محمود مرسي وليلى علوي ومن إخراج إسماعيل عبد الحافظ عام 1994.

وفي عام 1995 شاركت بدور صغير في مسلسل «ليالي الحلمية» الجزء الخامس، وفي عام 1996 شاركت في مسلسل «أحلام كو»، وفقا لموقع بوابة أخبار اليوم.

وشاركت أمل رزق في العديد من الأعمال الدرامية، من أبرزها: مسلسل «السيرة الهلالية – الجزء الأول»، كما شاركت في مسلسل «شباب رايق جداً»، ومسلسل «أم العروسة»، ومسلسل «السيرة الهلالية – الجزء الثاني»، ومسلسل «ع الحلوة والمرة»، والعديد من الأعمال الأخرى.

يذكر أن آخر أعمال أمل رزق الفنية، هو مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، الذي طرح عام 2018.