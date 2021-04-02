الفنانة المغربية بسمة بوسيل تفجع في والدها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت، اليوم، الفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، عن وفاة والدها.

وكتبت بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي بموقع إنستغرام: "راح القلب اللي كان بصبرني على قساوة الدنيا ، راح اللي كان كل ما يندهني ، يقولي يا بسمة حياتي بس الحقيقة انه هو اللي كان حياتي كلها ... ربنا يرحمك يا أغلى من روحي يا أطيب أب في الدنيا ... إنا لله و إنا اليه راجعون."

وأضافت: اللهم ارحم من عز علي فراقه يا رب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلاً خيرا من أهله، وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. يا رب يا رحيم، ربى أنه ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل الى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي، اللهمّ أرحم أبى بقدر اشتياقي له اللهمّ انّ رحمتك وسعت كل شيء فأرحم أبى رحمةً تطمئنّ بها نفسه، وتقرّ بها عينه اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً ".