بعد إصابة ابنته هنادي بكورونا.. الموسيقار هاني مهنا ينقل إلى المستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نقيب الموسيقيين المصريين، المطرب هاني شاكر، إصابة الموسيقار هاني مهنا بفيروس كورونا.

وأوضح هاني شاكر أن الحالة الصحية للملحن هاني مهنا مستقرة، وأنه يتلقى العلاج في منزله ويتابع نقيب الموسيقيين حالة مهنا الصحية مع زوجته بشكل مستمر.

إلا أن بعض المصادر أفادت بأن هاني مهنا شعر بالتعب فجأة، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى أحد المستشفيات، وفقا لموقع بوابة أخبار اليوم.

الجدير بالذكر أن ابنة الملحن هاني مهنا الفنانة هنادي وزوجها أحمد خالد صالح قد أصيبا مؤخرا بفيروس كورونا وأثير كثير من اللغط حول استمرار تصوير عمل درامي له في رمضان رغم اصابته بالمرض.

ونفى وقتها هاني مهنا حقيقة ما نشر حول تصوير زوج ابنته الفنان أحمد خالد صالح أعماله الفنية رغم إصابته بفيروس كورونا.