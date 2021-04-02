«الرجل الذي باع ظهره» يعرض في دبي خلال رمضان

المصدر: دبي - البيان

أعلنت سينما عقيل، السينما المستقلة في دبي عرضها لفيلم «الرجل الذي باع ظهره»، الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار لمخرجته التونسية كوثر بن هنية.

ينسج الفيلم قضايا اجتماعية وسياسية، ويسلط الضوء على أزمة اللاجئين وحقوق الإنسان، وفي ذات الوقت يتطرق الفيلم إلى عالم الفن المعاصر ليظهر التناقضات بين العالمين.

الفيلم بطولة السوري يحيى مهايني والفرنسية ديا ليان والبلجيكي كوين دي باو والإيطالية مونيكا بيلوتشي.

سيعرض الفيلم بشكل منفرد وحصري في سينما عقيل خلال شهر رمضان إضافة إلى عرض أولي خاص في الهواء الطلق في يوم 14 أبريل 2021 بالتعاون مع السركال أفينيو قبل حفل توزيع جوائز الأوسكار في 25 أبريل في هوليوود.

كما تختتم سينما عقيل موسم النشاطات الخارجية للأفلام الكلاسيكية والمقامة في ساحة «ذا يارد» في السركال أفينيو خلال عروض لفيلمي كازابلانكا من إخراج مايكل كورتيز والذي يستمر حتى 5 أبريل، بالإضافة إلى عرض للفيلم الوثائقي الحائز على جائزة الأوسكار، النادي الاجتماعي بوينا فيستا أو (بوينا فيستا سوشيال كلوب)، من إخراج فيم فيندرز يومي 7 و 8 أبريل والذي يدور حول الموسيقى في كوبا.

يعد الفيلم أحد الأحداث الرئيسية المقامة خلال فعالية «وات ذا فود» التي تقام في السركال أفنيو.