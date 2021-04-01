فنان مصري يعمل سائق تاكسي بسبب الديون

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري شريف خير الله عن نيته العمل سائق تاكسي خوفاً من تراكم الديون بسبب ابتعاده عن الأعمال الفنية خلال السنوات الثلاث الماضية لعدم عرض أعمال فنية عليه.

وكتب خير الله عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الحمدلله بعد توقف عن العمل تلات سنين جالي شغل جديد أفهم فيه سواق تاكسي، أحسن من العيش بالسلف والدين...لما اموت زغرطوا عليه وأفرحوا".

كان شريف خير الله قد ظهر كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل النهاية للفنان يوسف الشريف، والذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

أما آخر أعماله التليفزيونية فكان مسلسل الحلال عام 2017، وشارك في بطولته كل من سمية الخشاب ويسرا اللوزي وبيومي فواد ودينا فواد، وتم عرضه خلال شهر رمضان آنذاك.