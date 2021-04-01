حقيقة إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي في مصر خبرا يفيد بتدهور الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام، ونقله إلى المستشفى، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع "الفن" المتخصص في متابعة الأخبار الفنية، فإن أخبار إصابة الفنان عادل إمام بفيروس كورونا عارية عن الصحة، مشيرا إلى أنه لا يغادر منزله، وأنه ملتزم بالحجر الصحي.

وأكد أنه يحظى حاليا برعاية طبية وأسرية ممتازة، ويمارس حياته الاعتيادية بشكل طبيعي، مع الحفاظ على مسألة التباعد الاجتماعي.

وكشف موقع الفن أن عادل إمام من المقرر أن يتلقى اللقاح خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن الفنان عادل إمام من أكثر الفنانين المصريين الذين يتعرضون لشائعات لها علاقة بالوفاة والمرض، كان آخرها بداية الشهر الماضي، ووقتها قال نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، إن "كل ما يتردد عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير عادل إمام مجرد شائعات سخيفة.