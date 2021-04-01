الأزمات تطارد دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت الفنانة دينا الشربيني لعدّة أزمات خلال تصوير مسلسل «قصر النيل»، الذي من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، بعد انفصالها عن عمرو دياب منذ شهور، نتيجة خلافات حدثت بينهما، وفي التقرير التالي نوضح أبرز الأزمات التي واجهتها، وفقا لصحيفة الوطن:-

- فادي خفاجة ينسحب من التصوير

اعتذر الفنان فادي خفاجة لأبطال مسلسل «قصر النيل» للفنانة دينا الشربيني، بسبب عدم مقدرته على العودة إلى مصر مرة أخرى بسبب غلق الطيران، قائلا: «أسف لكل أفراد مسلسل قصر النيل.. يموت المعلم وهوا بيتعلم .. صورت مشاهد مقدرتش أكمل مسلسل كنت أتمنى شوط فيه، إخراج الأستاذ خالد مرعي، ومخرج منفذ أستاذتي أماني نجيب.. كاستنج خالد صفوت، شكرا أبويا واخويا دكتوري ونقيبي أشرف باشا زكي.. الله أعلم بالنوايا».

- إصابة أبطاله بفيروس كورونا

أصُيب عدد من نجوم العمل بفيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في توقف تصوير جميع المشاهد الخاصة بهم لحين التعافي بشكل نهائي، منهم الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز، أحد أبطال «قصر النيل»، ومن ثم التوقف التام عن تصوير المسلسل؛ إذ كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «الحمد لله على كل حال قدر الله وما شاء فعل، إيجابي كورونا، دعوات حضراتكم».

كما أصيب في وقت سابق الفنان صبري فواز، بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: «زود عندك يابني، كورونا واتكرونا، الحمد لله على كل شيء».

- إلقاء القبض على محمد مشيش منتج مسلسل «قصر النيل»

منذ فترة ألقي القبض على محمد مشيش، منتج مسلسلها الجديد «قصر النيل»، ورغم ذلك نجحت دينا في الانتهاء من تصوير نصف مشاهدها في العمل.

مسلسل «قصر النيل» من بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، عمر السعيد، أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.