ياسمين صبري تثير جدلاً في مصر بإطلالة كيم كارداشيان

المصدر: البيان الإلكتروني

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري جدلاً واسعاً بين جمهورها في مصر بعدما نشرت مجموعة صور على حسابها في إنستغرام بإطلالة تشبه إلى حد كبير نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وانهالت التعليقات على الصور من المتابعين، فكتب أحدهم: "صايرة شبه كيم كارداشيان، أسبوع تشبه نادين نسيب، وأسبوع تشبه كيم كارداشيان، كيم كارداشيان مصر".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.