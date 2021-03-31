أسرة عبد الحليم حافظ تستعد لخطوة تفك ألغازاً كثيرة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف المطرب المصري محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ أنه يعمل مع أسرته على تقديم تسجيلات صوتية للنجم الراحل، من خلال برنامج تلفزيوني.

وأكد شبانة أنه يحاول الوصول إلى اتفاق جيد لكي يكون البرنامج مشرفاً ويليق باسم حليم.

وأشار محمد شبانة إلى أن هذه الخطوة "ستفك ألغازا كثيرة تحوم حول عمه عبد الحليم حافظ، منها سر عدم زواجه من الفنانة المصرية الراحلة، سعاد حسني، وعلاقته بالرئيسين المصريين الراحلين، جمال عبد الناصر وأنور السادات، ورحلاته الخارجية.

وأوضح محمد شبانة لصحيفة "الوطن" المصرية أنه تم الانتهاء من ترميم مذكرات عمه الصوتية مؤخرا، لافتا إلى أنها تطلبت جهودا ضخمة لتنقية الصوت.

من ناحية أخرى، أعلنت أسرة عبد الحليم حافظ عن إغلاق منزله في ذكرى وفاته الـ44، وللعام الثاني على التوالي، بسبب تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وتوفي عبد الحليم حافظ في 30 مارس عام 1977 في العاصمة البريطانية لندن، بعد صراع مرير مع مرض البلهارسيا.