فيديو .. فنان مصري يحرج مراسلاً تلفزيونياً

المصدر: البيان الإلكتروني

واجه مراسل تلفزيوني موقفاً محرجاً بعد وصف الفنان المصري محيي إسماعيل له بأنه "أهبل"، وسأل المراسل الفنان الكبير عن "تصرفاته التي يصفها البعض بالجنون"، ليرد سريعا: "أنت أهبل باين عليك.. تعلم كيف تسأل"، وجاء ذلك على هامش مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقاطع إسماعيل أحد المراسلين بعد سؤاله عن "تصرفاته التي يصفها البعض بالجنون"، ليرد سريعا: "أنت أهبل باين عليك.. تعلم كيف تسأل".

وأضاف إسماعيل أن جميع فناني العالم وصفوا بالجنون، لكنهم "عقلانيين في فنهم"، على حد قوله.

وأكد الفنان المصري أنه يتقبل النقد ويتعلم منه إن وجد "من يعلمه"، وتابع: "ومن أجده غير أهل لذلك لا آخذ نقده على محمل الجد".

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يقام في الفترة من 26 إلى 31 مارس الجاري، ويرأسه شرفيا الممثل المصري الكبير محمود حميدة، وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارة الثقافة ودعم من وزير السياحة والآثار الدكتور خالد عناني والسفير حمدي لوزه، ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين.