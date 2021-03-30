ما سر تلقيب الفنان محمد منير بـ"الملك"؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أزاح المخرج المصري مراد منير الستار عن سر إطلاق لقب "الملك" على المطرب المصري الشهير محمد منير.

وقال مراد، خلال لقائه اليوم على قناة "النهار"، إن مشاركة الفنان محمد منير في مسرحية "الملك هو الملك" هي التي منحته هذا اللقب.

وأضاف أن منير وقتها لم يكن قد أصبح مشهوراً بقدر شهرته ونجوميته الحالية هو والفنانين علي الحجار ومحمد الحلو، مشيراً إلى أنه آنذاك كان معروفاً بـ"ملك النوبة".

وتابع أنه اعتذر عن المشاركة في مسرحية "منين أجيب ناس" بعد معرفته أن الشيخ إمام هو المسؤول عن الألحان، موضحاً أنه خشي أن يلتصق اسمه بأي توجهات فكرية.

ولفت إلى العلاقة الوطيدة التي تجمعه بالفنان محمد منير، لكنه ذكر أنه غضب منه بسبب بعض المواقف، منها عدم حضوره عزاء زوجته الراحلة الفنانة فايزة كمال، وتصريحاته السلبية عن نادي الزمالك.