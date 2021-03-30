الموسيقار هاني مهنا يكشف حقيقة تعاطي أم كلثوم الحشيش

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الموسيقار المصري هاني مهنا عن حقيقة تعاطي أم كلثوم مخدر الحشيش قبل صعودها إلى خشبة المسرح للغناء.

وأوضح مهنا، خلال لقاء مصوَّر له مع موقع "في الفن" الإخباري، أنه كانت تربطه علاقة طيبة بسيدة الغناء العربي، مؤكداً عدم صحة كثير من الشائعات التي تحوم حول حياتها الشخصية.

وقال إن من تلك المغالطات المنتشرة عن كوكب الشرق ما أثير عنها أنها كانت تدخن مخدر الحشيش قبل صعودها إلى المسرح للغناء، مشيراً إلى أنها كانت تحكي له وهي مبتسمة عن هذه التهمة التي تم تداولها عنها في حياتها.

وأضاف أن المطربة الراحلة اعترفت له بأنها كانت تجلس في خلوتها نصف ساعة لتقرأ القرآن الكريم قبل الخروج للغناء أمام الجمهور، لافتاً إلى أنها كانت تظل منفردة في الخلوة خلال ذلك الوقت حتى إنها كانت تطلب من مساعدتها الخاصة الخروج وتركها وحدها.

وذكر أن مثل هذه التصرفات التي كانت تنتهجها سيدة الغناء العربي استُغلَّت بصورة سلبية من بعض الصحفيين غير النزيهين، موضحاً أن كثيراً منهم نسج حكايات غير حقيقية عن شخصيتها بالاعتماد على هذا الأسلوب.