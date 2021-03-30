كشف سبب وفاة ابنة الفنانة جمانة مراد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد أمس الاثنين وفاة طفلتها ديانا.

وكتبت جومانا "الحمدلله على كل حال. لله ما اعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت الى رحمه الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وابوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان احسن بكتير . ياااااارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

وكشفت تقارير مصرية، أمس الاثنين، السبب الذي أدى إلى وفاة طفلة الفنانة السورية، جمانة مراد.

وذكرت مصادر مقربة أن وفاة طفلة جمانة مراد "ديانا" لم يكن مفاجئا، ولكنه نتيجة أزمة صحية كانت تعاني منها منذ فترة، بحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

وتابعت أن الممثلة السورية كانت تعرض ابنتها على الأطباء منذ ولادتها، لكنها لم تكشف للمُقربين لها طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

وكانت جمانة مراد قد رزقت بتوأمها علي وديانا هذه السنة ليصبح لديها طفلان وبنت.