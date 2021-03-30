يوتيوبر سوري شهير يقدم لزوجته هدية غريبة

المصدر: البيان الإلكتروني

أهدى اليوتيوبر السوري الشهير أنس مروة زوجته أصالة المالح نجمة في السماء بمناسبة يوم الأم، مع شهادة موثقة تثبت ملكيتها لهذه النجمة.

ونشر اليوتيوبر السوري مقطع فيديو في قناته عبر اليوتيوب، كيف فاجأ زوجته بالهدية الغريبة والثمينة من وجهة نظره، وذلك بعد أن استفسر منه بعض المتابعين عن طبيعة الهدية التي سيقدمها لزوجته، ليوضح أنه اشترى نجمة في السماء لتحمل اسم زوجته أصالة.

كما كشف أنس أنه أهدى أيضاً والدته ووالدة زوجته نجمتان أيضاً بمناسبة يوم الأم.

وعن سبب اختياره لتلك الهدية الغريبة والثمينة، قال أنس إن زوجته أصالة غنّت في يوم الأم أغنية كانت بين كلماتها: "أمي بين الكواكب.. أمي نجمة من النجوم". ولذا، كانت الفكرة بتطبيق كلمات الأغنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للشهادة التي تثبت ملكية أصالة لنجمة في السماء وتحمل اسمها وسط تفاوت آراء المتابعين بين مرحب ومستهجن للفكرة.