من هي الفنانة الراحلة عبير الخضر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت اليوم الاثنين الفنانة الكويتية عبير الخضر، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، داخل أحد المستشفيات الكويتية.

وتصدرت الفنانة الراحلة عبير الخضر، محرك البحث «غوغل»، وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، فور رحيلها، إذ ظل قطاع كبير من الجمهور، يبحث عمن هي الفنانة الراحلة عبير الخضر؟

- فنانة كويتية

بدأت الخضر التمثيل من خلال دور زوجة الأب الشريرة في مسلسل "الإمبراطورة"، واستمرت بعد ذلك بتقديم العديد من الأدوار الصغيرة والثانوية، ومنها: "عزف الدموع"، "جمانة"، "البيت المائل"، "موزة ولوزة"، "وشاءت الأقدار".

- أول أعمالها المسرحية كانت بعنوان «نيولوك» قبل 15 عامًا تقريبًا، تعاونت فيها مع سعاد سلمان، وليد الضاعن، سوزان الفارس، سعود الشويعي، مشاري البلام ويعقوب عبدالله، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

- أولى خطواتها في عالم الدراما التليفزيونية، كانت عام 2006، من خلال مسلسل «الإمبراطورة»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، حول «فيصل»، الذي ينتقل فجأة إلى طبقة المترفين، عندما يتخذه أحد رجال الأعمال كـساتر، ليمارس من خلاله أعماله التجارية، واتفقوا أن يكون «فيصل» هو السند والحماية، واستمرت العلاقة بينهم إلى أن قرر هذا الرجل التخلص من «فيصل» لتتصاعد الأحداث.

- أرشيفها الفني يضم حوالي 30 عملًا مسرحيًا وتلفزيونيا.

- آخر أعمالها التليفزيونية كانت مسلسل «البيت الكبير»، الذي عُرض عام 2016، والقصة تدور في إطار كوميدي عن أحد الأثرياء، ليس له من يرثه، فيبعث برسالة من خلال تطبيق«واتسآب»، باحثًا عن باقي أفراد عائلته، فتنتقل الرسالة بين الناس، ويتم تداولها بين مواطني عدة دول.

- من أبرز أعمالها «اللي ماله أول»، و«الوجه المستعار»، و«على ذمة التحقيق»، و«النور»، و«سقف واحد».

عبير كانت غابت عن الساحة الفنية لفترة بسبب إصابتها بمرض في قرنية العين استلزمها الخضوع لجراحة والسفر خارج الكويت.