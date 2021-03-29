الفنانة المصرية هنا الزاهد تعلن تعافيها من فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة المصرية هنا الزاهد، عن تعافيها من فيروس كورونا، مؤكده سلبية مسحتها الأخيرة بعد أسبوعين تقريبا من إصابتها بالفيروس وخضوعها للعزل المنزلي.

ونشرت هنا الزاهد تدوينه عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" قالت فيها: "الحمد لله تحليل فيروس كورونا سلبي".

وخضعت هنا الزاهد للعزل المنزلي، منذ نحو أسبوع، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذي اكتشفته فور انتهائها من تصوير مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي حقق نجاحٍا كبيرًا.

ونشرت الزاهد، منذ أيام مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بمنصات التواصل الاجتماعي، ووجهت من خلاله نصيحة لجمهورها ومتابعيها، بضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية وارتداء الكمامة الطبية لحماية أنفسهم ومحبيهم من الإصابة بفيروس كورونا.