وفاة الفنانة الجزائرية فتيحة نسرين بعد معاناة مع السرطان

المصدر: وكالات

توفيت اليوم الاثنين الفنانة الجزائرية فتيحة نسرين بعد معاناة مع مرض السرطان عن عمر 74 عاما.

تعرضت الفنانة الراحل لأزمة صحية نقلت على إثرها لمستشفى بالعاصمة الجزائرية، وزادت سوءا حتى غيبها الموت صباح اليوم.

فتيحة نسرين هي مطربة جزائرية الأصل، من مواليد وهران، واشتهرت بالغناء في المناطق الشعبية وعرفت بتقديم فن الفلكلور الشعبي أو التراثي، وكانت من المشاهير في أوائل السبعينات.

عانت المطربة الجزائرية الراحلة فتيحة نسرين من مرض السرطان في الآونة الأخيرة، ولازمت الفراش.