فنان مصري يكشف رفضه العمل مع عادل إمام

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الفنان المصري محيي إسماعيل، في مؤتمر صحفي اليوم نظمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في إطار تكريمه خلال الدورة العاشرة المقامة حاليا أنه رفض العمل في مسلسل مع الفنان عادل إمام، مضيفاً: "انا رجل عاشق للتأمل والرصد والوصول إلى حقيقة معينة، ووصلت إلى أن العالم كله قائم على كلمة واحدة وهي العبث".

وتابع محيي اسماعيل: "كنت محظوظا بالعمل في الإخراج والتأليف، وكان فيلم "الأخوة الأعداء" أول فيلم شاركت فيه بترشيح من الراحل نور الشريف، وبعد أن قرأت الشخصية قلت للمخرج حسام الدين مصطفى، الفيلم ينقصه شيء مهم وهو الصرع".

وأوضح: «السادات قال عليا إني فنان عبقري، لفظ مجنون أحبه، ولكن الجنون جنون فن وليس جنون عقل، في بداية حياتي شاركت في عدة اعمال كوميدية ومن بينها فيلم 24 ساعة حب، وقلت بعدها إني هاقدم أدوار نفسية، وبالتالي فكرة تواجدي بالأفلام أنا اللي أحددها وأختار الأدوار التي أجسدها، أكره المسلسلات، ورفضت مسلسلاً مع عادل امام، وأتجنب المسرح، أتمنى تجسيد عمل كوميدي، قريبًا».