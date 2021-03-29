الفنان المصري محيي اسماعيل: جسدت 17 عقدة من خلال السيكودراما

المصدر: د ب ا

كشف الفنان المصري محيي إسماعيل عن تجسيده 17 عقدة من خلال منهج السيكودراما، مع 17 مخرجا.

وقال إسماعيل، في مؤتمر صحفي اليوم نظمه مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في إطار تكريمه خلال الدورة العاشرة المقامة حاليا: "انا رجل عاشق للتأمل والرصد والوصول إلى حقيقة معينة، ووصلت إلى أن العالم كله قائم على كلمة واحدة وهي العبث".

وتابع محيي اسماعيل: "كنت محظوظا بالعمل في الإخراج والتأليف، وكان فيلم "الأخوة الأعداء" أول فيلم شاركت فيه بترشيح من الراحل نور الشريف، وبعد أن قرأت الشخصية قلت للمخرج حسام الدين مصطفى، الفيلم ينقصه شيء مهم وهو الصرع".

وأضاف: "وبعد أن أقنعته ذهبنا إلى مستشفى العباسية لمتابعة مريض بالصرع بشكل حقيقي حتى أتمكن من تجسيد الشخصية، وبالفعل قدمنا الفيلم، وكان أجري 1500 جنيه وبعد هذه الإضافة وصل لـ3500 جنيه".

وعن مشروع فيلم معمر القذافي وفكرة تقديم هذا العمل أجاب محيي إسماعيل: "جاءت فكرة تقديم الفيلم حينما كنت في زيارة مع سعد الدين وهبه، وعرفني على الراحل معمر القذافي، وقال لي سوف تجسد شخصية معمر القذافي في فيلم".

وأشار إلى أنه يكتب قصة الفيلم منذ 18 عاما، ومن المفترض أن يخرج إلى النور في 2021 بإنتاج شركة إنجليزية، لافتا إلى أن جورج كلوني مرشح معه في الفيلم، وبعض النجوم لأنه سيكون فيلما عالميا.

وبالنسبة لرفضه الأعمال الدرامية قال إسماعيل: "لا أرغب في أي أعمال درامية ولا مسرحية حاليا، فالحياة بالنسبة لي مراحل، والمرحلة التي أعيشها حاليا أريد أن أقدم أعمالا سينمائية فقط".

وعن وصفه بالغرور، قال محيي إسماعيل: "لا يوجد نجم لم يقل له أنت متكبر ومغرور، كلهم وبلا استثناء، وقيمة الفنان تكون من الأعمال التي يقدمها".

واختتم حديثه قائلا: "لا أندم في حياتي، لأن الحياة بالنسبة لي رحلة اختار منها بعض الأشياء وأرحل، فأنا اختار ما أفعله، فليس لدى الأمور النمطية التي يعيشها الكثير من الناس".

بدوره، قال الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان إن محيي اسماعيل على المسرح والشاشة كان ملفتا للنظر، مشيرا إلى أنه ممثل لا يوجد مثله كثير في العالم.