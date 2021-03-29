الجمهور يدعو لانتصار الشراح بالشفاء العاجل

المصدر: دبي ـ غسان خروب

عادت الفنانة الكويتية انتصار الشراح لتصطدم بمطبات المرض، فبعد أن أجبرتها مضاعفات عملية جراحية أجرتها لاستئصال تقرحات في الأمعاء على دخول العناية المركزة في نوفمبر الماضي، عادت بطلة مسرحية "باي باي لندن"، مجدداً إلى أسرة ذات الغرفة بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة إثرا نقص بالأكسجين وإصابتها بتلوث بكتيري في الدم، تطلبت نقلها إلى المستشفى الأميري في الكويت، من أجل علاجها والوقوف عند حالتها الصحية.

خبر نقل الفنانة انتصار الشراح، الواقفة على عتبة عقدها السادس من العمر، جاء عبر تغريدة أطلقتها الإعلامية الكويتية مي العيدان، والتي طلبت فيها من الجمهور الدعاء للفنانة التي عرفت بسنها الضحوك، حيث كانت من أوائل ممثلات جيلها التي أتقنت أداء الأدوار الكوميدية، لتكون جواز مرورها نحو النجومية، حيث قدمت عبر مسيرتها مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية والدرامية التلفزيونية، رافقت خلالها نجوم الدراما الخليجية، وعلى رأسهم الراحل عبدالحسين عبدالرضا، والراحلة مريم الغضبان، والراحل غانم الصالح، كما شكلت ثنائياً جميلاً مع الفنان داوود حسين.

ولم يكد خبر إصابة الشراح بوعكة صحية، ودخولها العناية المركزة مجدداً، يطل حتى ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا مجموعة من زملائها في المهنة، إلى إطلاق تغريدات يرفعون فيها أيديهم إلى رب كريم بأن يلبسها ثوب العافية، وعلى رأسهم الفنان طارق العلي، والذي أكد في تغريدته الخبر، قائلاً: "انتصار الشراح.. أختنا العزيزة ادعو لها بالشفاء العاجل وأن تعود إلى بيتها سالمة غانمة من كل شر".

ووصف الفنان إبراهيم دشتي، انتصار الشراح بقوله "الغالية أم قلب طيب"، مضيفاً: "اللهم اشفها وعافها بعينك التي لا تنام .. دعواتكم لها بالشفاء"، في حين كتبت الفنانة عبير أحمد: "اللهم بعدد من سجد وشكر .. نسألك أن تشفي انتصار الشراح شفاءً لا يغادر سقما وتعوضها خيراً عن كل لحظة وجع وألم .. اللهم البسها لباس الصحة والعافية .. يا رب العالمين".

جمهور الشراح لم يبخل عليها بالدعاء، حيث تكاثرت تغريداتهم على مواقع التواصل الاجتماعي والتي جاءت محملة بالدعوات بالشفاء العاجل لـ "أم سالم" التي تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي صورها، وذكروا مواقفها وأدوارها، خاصة وإنها تمثل امتداداً لجيل العمالقة، الذين أسسوا للدراما الخليجية والكويتية.

يذكر أن انتصار الشراح التي بدأت مشوارها الفني في مسرحية "باي باي لندن" في 1981، كانت قد ظهرت بعد شفائها من وعكتها الصحية الأولى، في فبراير الماضي، خلال مقطع مصور بصحبة ابنها، خلال حفل زفافه، واصفة إياه بأنه "أجمل الهدايا".