والد ميغان ماركل يطلب مقابلة أوبرا وينفري

المصدر: دبي - البيان

أفاد والد دوقة ساسكس، توماس ماركل، أنه جاهز حالياً للحديث مع أوبرا وينفري، بنسق مماثل للمقابلة التي أجريت مؤخراً مع الأميري هاري وزوجته ماركل.

وبحسب ما ورد قام الأب بتسليم رسالة لمقدمة البرامج الحوارية وقطب وسائل الإعلام أملاً بالجلوس معه بعد مقابلتها المفاجئة مع ابنته ميغان دوقة ساسكس والأمير هاري.

ووفقاً لتقرير نُشر في صحيفة "ذا صن" البريطانية، قيل إن ماركل قد توجه خلال عطلة نهاية الأسبوع لمنزل وينفري في مونتيسيتو بكاليفورنيا وسلم مذكرة لحارس أمنها ورد أنها طلب لإجراء مقابلة معه حول علاقته بابنته ميغان. ولكن لم يصدر أي بيان من جانب وينفري فيما يتعلق بطلب المقابلة.

ووفقاً للأنباء المتداولة، فإن والد ميغان وهو مدير إضاءة متقاعد في هوليوود (76 عاماً) لم يتحدث مع ابنته منذ ما قبل زواجها من الأمير هاري كما لم يلتق مطلقاً بزوج ابنته أو حفيده آرتشي.