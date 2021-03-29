تعرف إلى أوسم أصلع في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

استحوذ حفيد ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الأمير ويليام بلقب "أكثر رجل أصلع جذاب في العالم"، وذلك بعد منافسة مع عدد من كبار نجوم هوليوود.

ووجد باحثون أن "دوق كامبريدج"، البالغ من العمر 38 عاما، وُصف بأنه "جذاب" بشكل هائل 17.6 مليون مرة عبر الإنترنت في المدونات والتقارير والصفحات الموجودة في عمليات البحث على "غوغل"، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وجاء أسطورة الملاكمة الأمريكي، مايك تايسون (54 عاما) في المرتبة الثانية مع 8.8 مليون إشارة إلى أنه "جذاب" على الإنترنت.

وجاء نجم أفلام الحركة البريطاني وبطل سلسلة "ترانسبورتر"، جيسون ستيثام، البالغ من العمر 53 عاما جيسون في المركز الثالث، محققا 7.4 مليون نتيجة.

وحصل الممثل، باتريك ستيوارت، أحد الأبطال الرئيسيين لسلاسل "ستار تريك" و"رجال إكس" على 1.1 مليون إشارة إلى أنه "جذاب" عبر الإنترنت.

وجاء في المركز السابع، الممثل الأمريكي، جون ترافولتا، بـ3.3 مليون إشارة "جذاب"، تبعه الممثل الأمريكي، بروس ويليس في المركز الثامن بـ3.3 مليون نتيجة، ثم نجم المصارعة الحرة الأمريكي، دواين جونسون "الصخرة" في المركز التاسع بـ2.6 مليون نتيجة، بينما كان المركز الأخير من نصيب نجم أفلام الحركة الأمريكي، فان ديزل، بـ2.3 مليون نتيجة، وفق" سبوتنيك.