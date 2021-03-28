فنانة تكشف عن حملها ثم تُفاجئ الجمهور بعد 15 يوماً بحالتها الصحية

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الفنانة الكويتية مها محمد، عبر خاصية "الاستوري" على تطبيق إنستغرام، أنها أجهضت جنينها.

وكتبت مها: "راح أقولكم خبر موزين (ليس جيدا) والحمد لله على كل حال حبيباتي".

وتابعت: "البيبي نزل يعني أجهضت من الله والحمد الله على كل حال... بشهر ونصف".

وشكرت متابعيها الذين تعاطفوا معها، وكتبت عبر الاستوري أيضاً: "مشكورين حبايبي وأحلى متابعين في الدنيا. أنا أحبكم وعوضي فيكم. ربي رزقني أولاد رائعين وزوج الله يحفظه لي وبنت عوضني فيها بعد وفاة بنتي بسنتين يحفظها لي وعطاني أحلى متابعين ييحبوني ويخافون عليّ. الحمد لله على كل العطايا أحبكم فديتكم".

وكانت الفنانة مها محمد قد أعلنت حملها قبل خمسة عشر يوما بطريقة ظريفة، وذلك بنشرها صورة رمزية لصوص يخرج من البيضة، وعلّقت عليها بالقول: "حلّلت وطلعت حامل".