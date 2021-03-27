غادة إبراهيم تعود للأضواء من جديد في رمضان

المصدر: القاهرة - جنا حماد

تعود الفنانة غادة إبراهيم من جديد للأضواء، خلال شهر رمضان المقبل، من خلال المشاركة في مسلسل إذاعي تحت عنوان «عروسة النيل».

وتسجل غادة حالياً حلقات المسلسل المقرر إذاعته خلال شهر رمضان القادم، قبل الإفطار، على إذاعة البرنامج العام، حيث تجسد شخصية «موجة» في المسلسل، ويشاركها بطولته علا رامي، والعمل من إخراج نانيس أبو زيد.

تقول غادة إن المسلسل يوجه رسالة حول الاهتمام بالنيل، ودوره وأهميته بالنسبة للمصريين.

يشار إلى أن آخر ظهور لغادة إبراهيم، كان في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 42، بدار الأوبرا المصرية.

وابتعدت غادة إبراهيم عن الوسط الفني منذ 5 سنوات، حيث كان آخر أعمالها، مسرحية «على فين يا بلد»، والتي جسدت خلالها دور أم الشهيد مينا دانيال، كما شاركت في نفس العام، في مسلسل «ابن موت»، بطولة خالد النبوي، وعلا غانم، ومحمد نجاتي، وسميرة عبد العزيز، وهيدي كرم، ومحمد لطفي، وإخراج سمير سيف.