وفاة المخرج المصري هاني إسماعيل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل مساء اليوم.

‫وقال الفنان عزوز عادل، عضو مجلس النقابة، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".

يُذكر أن الراحل قدَّم عدداً من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها: فيلم "مغامرات رشا" عام 1990، ومسلسل "وبالوالدين إحساناً" عام 1996، و"الحساب" عام 1998، والجزء الثالث من "السيرة الهلالية" و"سوق العصر" عام 2001، وغيرها.