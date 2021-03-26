وفاة المخرج المصري هاني إسماعيل
أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل مساء اليوم.
وقال الفنان عزوز عادل، عضو مجلس النقابة، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "البقاء لله، تنعى نقابة المهن التمثيلية وفاة المخرج الكبير هاني إسماعيل، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان".
يُذكر أن الراحل قدَّم عدداً من الأعمال الفنية الناجحة، أبرزها: فيلم "مغامرات رشا" عام 1990، ومسلسل "وبالوالدين إحساناً" عام 1996، و"الحساب" عام 1998، والجزء الثالث من "السيرة الهلالية" و"سوق العصر" عام 2001، وغيرها.