بعد حادث قطاري سوهاج.. الفنان خالد الصاوي يعتذر عن هذا التصرف

المصدر: البيان الإلكتروني

أعرب الفنان المصري خالد الصاوي عن اعتذاره لجمهوره ومحبيه، بسبب تصرف غير مقصود صدر منه بعد حادث قطاري سوهاج الأليم، الذي وقع اليوم وأسفر عن 32 وفاة و165 مصاباً.

وقال الصاوي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "لسه عارف بحادث القطارين.. البقاء لله وقلبي عند كل بيت مصاب، وآسف إني دخلت أهيَّص لفيلمي وعرضه بالأقصر جاهلاً بالابتلاء".

وأضاف: "ربنا يصبر الجميع، ويهدينا إلى تغيير جذري بسكك حديدنا. يارب نسعى ونكدّ على قدّ حجمنا التاريخي في السكك الحديد".

كان النجم الشهير قد نشر قبلها بوقت قصير بوستر فيلمه الجديد "للإيجار" المقرر عرضه ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عقب وقوع حادث قطاري سوهاج، معلِّقاً: "مهرجان السينما الإفريقية، الأقصر، هذا الأسبوع.. يا مسهل".