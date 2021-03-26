حقيقة نقل الفنان محمد صبحي إلى المستشفى

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الفنان المصري محمد صبحي عن حقيقة نقله إلى المستشفى إثر إصابته بوعكة صحية شديدة.

وأكد صبحي، بحسب ما ذكر موقع صحيفة "الوطن"، أن هذه مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وقال: "الكلام دا مش حقيقي"، مطمئناً جمهوره: "أنا كويس جداً، وموجود في منزلي الآن".

وأضاف: "بالفعل كنت أعاني آلاماً في الظهر"، موضحاً أن هذا الأمر يرجع لشهور مضت، وتحديداً بعد الاحتفالية التي نظمها للاحتفال بـ50 سنة فن.

وأعرب عن استغرابه مما تبثه بعض المواقع الإخبارية، قائلاً: "مش عارف بجد المواقع بتجيب الأخبار دي منين، بينشروا أي حاجة علشان يعملوا قلق".