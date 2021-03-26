بعد تهديدها بالقتل.. هند صبري تتصدر محركات بحث غوغل

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدرت الفنانة التونسية هند صبري محرك البحث غوغل، للمرة الثالثة على التوالي هذا الأسبوع، بعد إثارة الجدل حول مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة.

وترددت أنباء عن مشاركة هند صبري في موكب نقل المومياوات الملكية، واعتراض عدد من زملائها في المجال الفني على اختيارها، كونها ممثلة غير مصرية في ظل توفر عدد كبير من الفنانات الأولى بهذه المهمة.

وفي الأثناء، عبر عدد كبير من الجمهور عن تقديرهم للفنانة هند صبري، إلا أن المصريات أولى بهذه المهمة، ومن بين الأسماء المطروحة كان الفنانة سوسن بدر، روبي، أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور "كوميك" من مسلسل الفنانة هند صبري الشهير عايزة أتجوز، الذي حقق نجاحا كبيرا عقب طرحه عام 2010، ومازال حاضرا في ذاكرة الجمهور الكوميدية حتى اليوم، وكانت الصورة الأكثر تداول خلال اليومين الماضيين، مقتبسة من مشهد لحلقة الفنان أحمد السقا الذي قام بدور أحد العرسان المتقدمين لخطبة هند صبري، ولعب دور ضابط شرطة ووقعا معا في العديد من المواقف الكوميدية.

وتصدر اسم هند صبري محرك البحث مع بداية الأسبوع، بعد كشفها أثناء حوارها مع الإعلامية سمر يسري في برنامج يوم ليك، عن تعرضها لتهديدات بالقتل لها وبناتها بعد انتقادها للفنان سعد لمجرد.

وأكدت هند صبري في لقائها أنها تلقت تهديدات بالقتل على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت: "الصوت لما بيبقى وحيد بيدفع الثمن لوحده"، وذلك بعد أن كتبت في أغسطس 2018، تغريدة تهاجم فيها سعد لمجرد، بعد توجيه اتهامات عديدة له بالاغتصاب والاعتداء على فتيات، وإلقاء القبض عليه إثر هذه المزاعم.